Santos enfrenta concorrência por Gabriel Veron, que não deve sair do Porto por empréstimo

Os portugueses desembolsaram cerca de 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na cotação da época) para contratá-lo do Palmeiras, em 2022.

A informação do interesse foi publicada inicialmente pela Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Gabriel Veron, de 22 anos, disputou 37 partidas pelo Cruzeiro na última temporada, 27 como titular. No total, foram seis bolas na rede e dois passes para gol.

O atacante foi revelado pelo Palmeiras e se transferiu para o Porto após três temporadas no elenco principal. Ele tem contrato com o clube português até junho de 2027.

O Santos ainda não anunciou nenhum reforço para 2025. Todavia, a diretoria já está acertada com alguns nomes: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Léo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. Alguns já se apresentaram no CT Rei Pelé, mas nenhum deles participou do jogo-treino desta quinta-feira, contra o Athletic.