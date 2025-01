Pedrinho comenta negociações pela venda da SAF do Vasco e enaltece Carille

"Mais uma vez a gente tem que identificar sobre a contratação do Carille os comentários que são de uma avaliação pelo trabalho e nome do Carille e os de pessoas que sobrevivem do caos do Vasco. O Carille é um cara muito vitorioso dentro de sua carreira, e as pessoas desmereceram isso. A leitura do Carille das posições bateram com o que a gente tinha identificado. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, como foi com o Tchê Tchê. Outros demoram um pouco mais. A gente teve duas saídas, rapidamente recompomos com alguns critérios, jogadores de potencial, como o Lucas Freitas. Agora, a gente precisa ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, com jogadores mapeados, em negociação", disse.

A estreia do Vasco em 2025 está marcada para acontecer neste sábado. A equipe encara o Nova Iguaçu, no São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).