Paulo Baya comemora oportunidade no Fluminense e explica características de jogo

Hoje também tem coletiva com o atacante Paulo Baya!

Assista ao vivo na #FluTV >> https://t.co/HKiatl2C5a pic.twitter.com/wMLGyQPnDn

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 9, 2025

Paulo Baya foi um dos destaques do Goiás na campanha da Série B do Brasileirão em 2024. O atacante, que se inspira em grandes nomes do futebol mundial, marcou 19 vezes durante a competição nacional na última temporada.

"Sou um jogador de arrasto, de um para um, dinâmico. Um jogador em que eu sempre me espelhei é Cristiano Ronaldo. Hoje, no cenário do futebol mundial, jogadores que eu vejo com as minhas características são Mbappé e Rafael Leão", afirmou Paulo Baya.

O atleta está emprestado ao Fluminense pelo Primavera, clube de seu empresário. No contrato firmado com a equipe carioca, Paulo Baya possui uma opção de compra fixada até 2025.