Palmeiras faz trabalho posicional e coletivo e segue preparação para estreia do Paulista

Mais um dia de treino em dois períodos na Academia de Futebol! Veja como foi o primeiro tempo das atividades de hoje ? ? https://t.co/gk0EWIdqv3#AvantiPalestra pic.twitter.com/OfY5MRMWQs

? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 9, 2025

A comissão técnica do Verdão também aproveita a pré-temporada para integrar Facundo Torres ao elenco. O uruguaio foi contratado pelo clube para este ano e está realizando as primeiras atividades com a camisa do Verdão. Nos treinos, já até balançou as redes.

O elenco palmeirense tem treinado em dois períodos nesta semana para intensificar a preparação para o Campeonato Paulista. O Palmeiras estreia no Estadual na próxima quarta-feira, contra Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.