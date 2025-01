Palmeiras divulga informações sobre ingressos das fases eliminatórias do Mundial de Clubes; veja preços

O resgate de códigos, que são limitados, começa nesta sexta-feira, a partir das 10 horas (de Brasília), com prioridade para sócios Avanti, de acordo com o rating do programa.

?? Atenção, #FamíliaPalmeiras: além dos jogos pela fase de grupos da #FIFACWC, os códigos para compra de ingressos para as partidas eliminatórias da competição estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, com exclusividade para sócios Avanti, no site https://t.co/usGqv7gzwk!... pic.twitter.com/1YsjjGMnFc ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 9, 2025 Caso o Palmeiras não avance a algum dos confrontos eliminatórios, a Fifa cancelará automaticamente os ingressos condicionais das respectivas partidas e reembolsará em até 30 dias úteis os torcedores que os adquiriram. A organizadora da competição cobrará uma taxa de reembolso no valor de U$ 10 (cerca de R$ 60) por ingresso. Se o torcedor quiser acompanhar qualquer partida eliminatória do torneio independentemente da participação do Palmeiras, deve realizar a compra novamente diretamente na venda geral da Fifa que disponibiliza os demais setores do estádio.