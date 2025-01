Marta renova com Orlando Pride e frustra sonho do Corinthians

From @martavieiras10, with love ? pic.twitter.com/fNB3BH9iPs

? Orlando Pride (@ORLPride) January 9, 2025

A atacante Marta anunciou que 2024 era o seu ano de despedida da Seleção Brasileira, após a medalha de prata nas Olimpíadas em Paris. Com seu contrato chegando ao fim, torcedores imaginavam que a atleta poderia se aposentar do futebol ao fim da temporada. A renovação com a equipe estadunidense reforça as esperanças de que a Rainha repense a decisão de jogar pela Canarinho na Copa do Mundo 2027.

Além da chance da aposentadoria, havia a hipótese da Marta retornar ao Brasil após 14 anos. A atacante atuou no Santos em 2011, e após jogar no Peixe, partiu para os Estados Unidos e para a Suécia, não retornando aos campeonatos locais. Entretanto, com a popularização do futebol feminino e a ótima fase do Corinthians na modalidade, a diretoria do clube paulista tentou a contratação da Rainha.

Contudo, no vídeo divulgado nas redes sociais do Orlando Pride, Marta anunciou sua permanência nos Estados Unidos. "Foi a maior honra da minha vida representar essa comunidade. Ser sua capitã. E trazer o primeiro título da liga para a cidade de Orlando. É por isso que eu queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim: eu vou ficar em casa!", disse a jogadora.