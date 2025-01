Kvara pode trocar Napoli por gigante francês

O atacante georgiano Kvicha Kvaratskhelia pode deixar o Napoli nessa janela de transferências. O jogador de 23 anos é alvo antigo do Paris-Saint Germain, da França. Apesar de ser peça fundamental no esquema de Antonio Conte, Kvara ainda não renovou o contrato com a equipe italiana.

O Napoli joga duro nas negociações e, na última janela, recusou as investidas do PSG, considerando o atacante como inegociável. Porém, na atual temporada, David Neres despontou como o principal jogador do sistema ofensivo da equipe italiana, e a diretoria passou a considerar a negociação de Kvara por um valor adequado, já que ele recusou propostas de renovação de contrato por conta da insatisfação com o salário.