Exame de motociclista envolvido em acidente com Garro aponta presença cocaína e maconha

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o meia argentino ainda está muito abalado com o caso e é observado com atenção pelo departamento de futebol do clube. O Corinthians entende estar dando todo o suporte necessário para o camisa 10, que foi um dos principais destaques do time na última temporada.

Entenda o caso

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) do dia 4 de janeiro (sábado), na província argentina de La Pampa.

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

O procurador confirmou que o motociclista portava drogas, estava sem capacete e andava com uma moto com faróis irregulares. A vítima levava cocaína no trajeto.

O jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela Justiça argentina e, agora, aguarda a data de seu julgamento. Um fator importante no indiciamento foi que Garro não sofreu com o agravante do álcool presente em seu sangue na hora do acidente.