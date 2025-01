Em evento, Grêmio anuncia abertura da temporada 2025

Na manhã de hoje, o Grêmio realizou o evento de abertura da temporada de 2025 no Hotel Deville, em Porto Alegre. Diretores, sócios, comissão técnica, atletas e imprensa compareceram ao marco de início do ano do tricolor gaúcho.

A cerimônia teve discursos do vice-presidente de futebol Alexandre Rossato, do novo treinador Gustavo Quinteros e do presidente Alberto Guerra.