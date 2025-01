Em busca de títulos, Memphis Depay quer dar continuidade à lua de mel com o Corinthians

A primeira temporada de Memphis Depay no Corinthians foi praticamente perfeita. Com rápida identificação e bom desempenho dentro de campo, o craque holandês caiu nas graças da Fiel Torcida e espera, em 2025, conquistar títulos com a camisa do Timão.

O jogador de 30 anos deixou isso claro logo após a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio. Frustrado com as eliminações para Flamengo na Copa do Brasil e Racing na Sul-Americana, Memphis entende que o elenco precisa mudar sua mentalidade e expôs isso no vestiário.

"Eu vejo qualidade em todos, mas com qualidade apenas não podemos vencer títulos. E vimos isso nessa temporada, fomos a duas semifinais, quatro jogos, e a gente não conseguiu levar do nosso jeito. Eu penso que é algo a ver com a mentalidade e a concentração. Vamos sair de férias. Foi muito pesado para vocês, não para mim, eu estou aqui há três meses. Aproveitem as férias e voltem com algo na cabeça, se olhem no espelho e pensem: o que podemos fazer melhor pelo Corinthians, para o time ganhar títulos? Nós precisamos ganhar títulos e nós vamos ganhar títulos. Mas isso não vem um dia antes do jogo, começa nos treinamentos", discursou Memphis para os companheiros.