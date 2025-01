Corinthians x Santo André: veja informações e onde assistir ao jogo da Copinha

A tendência é que o Corinthians entre em campo com um time alternativo, priorizando o mata-mata. A equipe comandada por Orando Ribeiro vai em busca do 12º título do torneio de base mais tradicional do país.

Enquanto Corinthians e Santo André se enfrentam, o Rio Branco encara encara o Gazin Porto Velho no mesmo dia, mas às 14h45 (de Brasília).

Veja situação do grupo 27:

1º) Corinthians: 6 pts e +6 de saldo



2º) Santo André: 3 pts e +3 de saldo



3º) Rio Branco-AC: o pts e -4 de saldo