Corinthians domina, vence o Vasco e engata segunda vitória seguida no NBB

Nesta quinta-feira, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, o Corinthians venceu o Vasco por 99 a 79, pelo NBB. Com uma boa atuação, a equipe alvinegra engatou a segunda vitória seguida no torneio.

Apesar do domínio corintiano durante boa parte do duelo, o ala-armador Matheus Eugeniusz, do Vasco, foi o cestinha com 27 pontos. O ala Melvin Johnson anotou 17 pontos e foi o grande destaque do Timão.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 27 pontos e subiu para a 12ª colocaççao na tabela. A equipe paulista volta à quadra no sábado, contra o Botafogo. Do outro lado, o Vasco segue na sétima posição, com 29 pontos. O time carioca encara o Pinheiros na próxima rodada, também no sábado.