Comissão técnica do Corinthians tem dúvidas para montar o time a uma semana da estreia no Paulista

O Corinthians tem uma semana de preparação até a estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Para o duelo, a comissão técnica do Timão tem algumas dúvidas a respeito do time que levará a campo.

O Corinthians tem um desfalque certo para as primeiras rodadas do Estadual: Breno Bidon. O garoto está com a Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20, que será disputado na Venezuela. Dependendo da campanha do Brasil, o jovem pode perder até 10 compromissos no Paulista.

Para seu lugar, Ramón Díaz tem algumas opções, como Alex Santana, Charles, Igor Coronado e Maycon, que está em fase final de recuperação de grave lesão no joelho.