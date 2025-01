Com Andreas Pereira, Fulham vence Watford e avança à quarta fase da Copa da Inglaterra

Nesta quinta-feira, o Fulham venceu o Watford, por 4 a 1, no Estádio Craven Cottage, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Adama Traoré, Raúl, Andersen e Castagne marcaram os gols do time da casa. Com isso, o Fulham avançou para a quarta fase da competição e aguarda o adversário que será conhecido através de sorteio.

Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira foi titular e capitão da equipe comandada pelo técnico Marco Silva. Depois de começar o último jogo no banco de reservas, disputou os 90 minutos.

Depois desse compromisso, o Fulham volta a campo, antes, nesta terça-feira, quando enfrenta o West Ham, no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O Watford duela com o Cardiff, pela segunda divisão do Inglês, no mesmo dia, às 16h45, no Estádio Cardiff City.