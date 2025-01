Bobadilla desfalcará primeiros dias da pré-temporada do São Paulo; entenda

Damián Bobadilla será desfalque para o técnico Luis Zubeldía nos primeiros dias da pré-temporada do São Paulo, em Orlando, nos EUA. O paraguaio não se reapresentou com o restante do elenco para a viagem e se juntará à delegação somente no próximo domingo.

Bobadilla teve de permanecer em isolamento devido a um quadro de influenza. O jogador paraguaio não estará à disposição nos primeiros três ou quatro dias de treinamento em solo norte-americano.

Mas, Bobadilla não é o único jogador a não viajar para Orlando com o restante do elenco do São Paulo. Enzo Díaz, que já está no Brasil, também não embarcou para os EUA, uma vez que precisava realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor antes de ser integrado à pré-temporada.