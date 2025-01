Após investidas do Santos, Zé Rafael começa pré-temporada no Palmeiras e tenta recuperar espaço

O meio-campista Zé Rafael parece determinado a seguir no Palmeiras. O jogador, que perdeu espaço ao longo do último ano despertou interesses de outros clubes, mas indica que fica no Verdão por mais um ano. O atleta se reapresentou com o restante do elenco e tenta, em 2025, recuperar a titularidade na equipe comandada por Abel Ferreira.

As equipes brasileiras que entraram na briga pelo jogador foram Fluminense e Santos. O Peixe, aliás, fez duas propostas pelo atleta. A primeira foi negada e a segunda, apesar de ter aumentado a oferta, também não convenceu o camisa 8 palmeirense a sair.

Zé Rafael está no Palmeiras desde 2019. Ao todo, são 311 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).