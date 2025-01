A uma semana de estrear no Paulista, Santos aguarda reforços e corre para entender nova filosofia

"O Santos é uma equipe que quer atacar sempre, gosta de defender e atacar o gol adversário. Essa filosofia se encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube, que procuram nós, que também defendemos essa filosofia. A ligação mais importante é o ator do jogo, os atores do jogo que darão corpo a isso. O que vamos exigir a nós mesmos é que em cada um dos estádios, na Vila e em qualquer um deles, os torcedores precisam estar orgulhosos, ganhando ou não. Deixar orgulho e comportamentos são fundamentais", disse Caixinha.

"Vemos o jogo de forma dinâmica e tática. Os pilares e a bola defensiva e ofensiva. Escanteio a favor, ganhar a segunda bola e ter pressão ofensiva para ganhar a bola e o inverso. Temos quatro pilares. Os comportamentos foram precisamente esses quatro. Os jogadores estão muito abertos, receptivos, e o primeiro convencimento está no caminho correto. Temos essa identidade do Santos, seguir uma unidade dentro e fora de campo. E é um apelo para toda a torcida. O caminho da modernidade. É além do dia a dia, muito mais abrangente", ampliou.

Atrelado aos ensinamentos em campo, Pedro Caixinha conversa com a diretoria na busca por reforços.

O Santos ainda não anunciou nenhum jogador para 2025. A diretoria, porém, já está acertada com alguns nomes. São eles: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares.

Destes, Luisão e Zé Ivaldo já treinam com o grupo. O primeiro, que se destacou no Novorizontino, está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular.

Nos próximos dias, Leo Godoy e Thaciano também já devem ser inseridos. Já Tiquinho, usado como moeda de troca na negociação com o Botafogo pelo Jair, deve chegar apenas no final de semana.