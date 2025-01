West Ham United anuncia demissão do técnico Julen Lopetegui

Na manhã desta quarta-feira, o West Ham comunicou em seu site oficial que o espanhol Julen Lopetegui não é mais o treinador da equipe. O clube decidiu demiti-lo após oito meses no cargo. Ele deixa os Hammers na 14ª posição do Campeonato Inglês.

Julen Lopetegui assumiu a equipe no começo da temporada e demonstrou inconsistência durante toda a sua passagem. Por conta dos maus resultados, juntamente com um baixo aproveitamento dos reforços da equipe, o técnico não resistiu. Na última janela, a equipe londrina realizou três de suas quinze maiores contratações, que não corresponderam às expectativas sob o comando do treinador espanhol.