Suposta nova camisa do São Paulo para 2025 vaza nas redes sociais; veja fotos

Uma foto da suposta nova camisa do São Paulo para a temporada de 2025 viralizou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira.

O suposto uniforme traz as tradicionais listras vermelha e preta no centro, junto com escudo do clube. Além disso, há um detalhe com as cores do Tricolor Paulista nas golas. Já a logo da New Balance, fornecedora de material do time, é visto na cor dourada (veja fotos abaixo).

Imagem da suposta nova camisa do São Paulo viraliza nas redes sociais (Foto: Reprodução)