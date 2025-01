Sem Thiago Maia, Santos volta a procurar Palmeiras para ter Zé Rafael

A negociação, contudo, não é fácil, já que o atleta tem o desejo de recuperar espaço na equipe de Abel Ferreira.

Zé Rafael está no Palmeiras desde 2019. Ao todo, são 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

O volante tem contrato com o time alviverde até o final de 2026. Ele viveu uma temporada de altos e baixos em 2024, o que o fez perder espaço entre os titulares. Ele ainda sofreu com lesões ao longo deste ano. Foram apenas 37 dos 67 jogos na última temporada.

O Santos ainda não anunciou nenhum reforço para 2025. A diretoria, porém, já está acertada com alguns nomes. São eles: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).