Ronald Araújo pode trocar Barcelona por outro gigante europeu

Além do interesse da Velha Senhora, o Arsenal de Mikel Arteta demonstra interesse no zagueiro, para suprir as ausências de White e Tomiyasu. Contudo, com o Barcelona esperando a renovação do zagueiro, faz jogo duro nas negociações para manter o atleta, que tem sua multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros (cerca de R$6,3 bilhões).

A Juventus busca um acordo de empréstimo com obrigatoriedade de compra e a decisão passa pelo Barcelona, que apoiou o atleta durante sua lesão. Já o Arsenal, tenta buscar o jogador por definitivo, que pode ser uma peça importante para o time londrino buscar o título da Premier League, que não conquista desde 2004.

Flick conta com o zagueiro, mas conseguiu achar um sistema defensivo sólido com Martínez e Cubarsí, que ficaram mais de 20 jogos sem perder quando atuavam juntos. No Barcelona desde 2018, subindo para o time principal em 2020, Ronald Araújo foi destaque da defesa da equipe catalã nas últimas temporadas. Somando 151 partidas pelo clube e sendo importante para os títulos da Copa da Espanha de 2021, e o Campeonato Espanhol de 2023.