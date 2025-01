Rômulo busca se provar no Palmeiras após primeiro ano com poucas oportunidades

O meio-campista Rômulo começa no ano de 2025 querendo se firmar no Palmeiras depois de uma temporada com poucas oportunidades. Apesar da pouca minutagem, o atleta despertou interesse de outros clubes, mas quer se provar e conquistar seu espaço no time comandado pelo técnico Abel Ferreira.

Nos últimos dias, o Vitória mostrou-se interessado no empréstimo do atleta. O empresário do meia, porém, manifestou-se e disse que Rômulo segue comprometido com o clube e ficará no Verdão neste ano.

Rômulo chegou ao Palmeiras no início de abril depois de fazer um Campeonato Paulista de destaque pelo Novorizontino. Em sua chegada, o meia de 23 anos já enfrentaria a concorrência de Raphael Veiga, que vinha sendo um dos pilares do time nos últimos anos e seguiu com esse.