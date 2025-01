Palmeiras renova contrato com Gustavo Gómez até 2027 e zagueiro celebra: "Meu lugar no mundo"

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o zagueiro e capitão da equipe Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O antigo vínculo do paraguaio era até o fim de 2026.

Titular na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, Gómez é um dos pilares da equipe. O jogador, que defende a camisa palmeirense desde 2018 é o zagueiro, o jogador estrangeiro e o capitão com mais taças levantadas pelo Verdão.

"Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho. Agradeço à presidente (Leila Pereira) e ao diretor (Anderson Barros) que acreditam em mim. Feliz por ficar mais tempo aqui, só tenho que retribuir a cada jogo com esforço e dedicação", disse o zagueiro.