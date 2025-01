Palmeiras começa 2025 com elenco desfalcado e tem dúvidas antes de estreia no Paulista

Enquanto isso, Bruno Rodrigues segue se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo após grave lesão no local, sofrida em maio. Piquerez faz cronograma individualizado em processo de transição física após se recuperar de um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo. O uruguaio está fora de combate desde julho.

Além disso, na pré-temporada, o Verdão não terá à disposição o quinteto da base, que será promovido ao time principal. No momento, o sub-20 disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem sua final marcada para o dia 25 de janeiro. As Crias da Academia estão classificadas à segunda fase de forma antecipada.

Farão parte do grupo de apoio Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi. Além deles, Allan também irá treinar com os profissionais e enquanto os outros poderão ainda atuar pela base, o atleta subirá de forma definitiva já que não terá mais idade para o sub-20 após a Copinha. Em abril, Allan completa 21 anos.

Por outro lado, a comissão técnica passa ter os primeiros contatos com o atacante Facundo Torres, que foi contratado do Orlando City e terá seu primeiro ano no Verdão. Em meio à indefinições no ataque, o uruguaio chega brigando por uma vaga.

Outra cara nova foi a do meia Atuesta, que retornou de empréstimo do Los Angeles, e segue com futuro indefinido no Verdão. O atacante Rony, que está no clube desde 2020 não tem sua permanência garantida. Liberado para negociar sua saída, o camisa 10 negocia com o Fluminense, que teve uma primeira investida recusada pelo estafe do atleta.

O Palmeiras terá mais uma semana antes da estreia no Campeonato Paulista. O Verdão estreia de forma oficial na temporada no dia 15, contra a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.