Oscar revela mensagem de Lucas antes de acerto com o São Paulo: "Tricolor ano que vem?"

A dupla jogou junto e chegou até a ser campeã em Cotia. Contudo, Oscar subiu cedo ao profissional, logo aos 16 anos, em 2008, enquanto Lucas foi promovido dois anos depois. O camisa 7 venceu o título da Copinha antes de subir para a equipe principal, em 2010.

Os dois não chegaram a defender o time juntos no profissional. Quando Lucas chegou, Oscar já havia sido negociado. Eles, entretanto, se reencontraram na Seleção Brasileira.

Em 2011, um ano após a saída do meia para o Internacional, os jogadores foram campeões do Sul-Americano sub-20 sob o comando de Ney Franco. Aquela geração ainda contava com Neymar e Casemiro. Depois, foram convocados ao time principal durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2014, porém, só o então atleta do Chelsea disputou o torneio mundial no Brasil.

Ambos, agora, terão a oportunidade de reeditar a dupla pela equipe principal do São Paulo.

Oscar fechou com o São Paulo, clube que o revelou, por três temporadas. O Tricolor contou com a ajuda da Superbet, patrocinadora máster do time, para viabilizar a contratação.