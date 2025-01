Mirassol perde para o Criciúma e encerra 1ª fase da Copinha na segunda posição de seu grupo

Após um primeiro tempo sem gols, o Criciúma abriu o placar da partida logo no início da etapa final. Aos três minutos, Lira aproveitou bola mal afastada pela defesa do Mirassol, bateu com desvio e inaugurou o marcador da partida.

O time carvoeiro ampliou o placar aos 22 minutos. Autor do primeiro gol, Lira cruzou na cabeça de Kaik, que ganhou no alto da zaga do time paulista e cabeceou para o fundo das redes.