Manchester City prepara oferta para tentar tirar Vitor Reis do Palmeiras

O Palmeiras anunciou no último dia 1º de agosto a renovação de contrato com Vitor Reis até dezembro de 2028, com multa de R$ 100 milhões (R$ 629,7 milhões). O zagueiro, captado em um projeto de São José dos Campos, chegou ao clube em 2016 e colecionou títulos nas categorias de base, com passagem pela Seleção.

Na mira do Manchester City, Vitor Reis participou dos trabalhos em dois períodos realizados pelo Palmeiras na Academia de Futebol nesta quarta-feira. Para a defesa, Abel Ferreira ainda conta com Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Michel - o paraguaio renovou seu contrato até dezembro de 2027.