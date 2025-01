José Boto elogia Filipe Luís e fala em 'acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil'

Nesta quarta-feira, José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, concedeu uma entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu. Questionado sobre sua relação com o técnico Filipe Luís, o executivo mostrou muita confiança no trabalho do treinador. Inclusive, os dois acompanharam o treino do elenco misto que iniciará o Carioca nesta manhã.

"O contato desde o dia 18 (de dezembro) é diário. Tudo aquilo que disse no primeiro dia eu mantenho. É alguém que vejo com um futuro radioso e eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil", pontuou.

Boto optou por não comentar notícias de contratações. O dirigente se mostrou avesso a comentários sobre possíveis chegadas e saídas, acreditando que isso pode prejudicar o Flamengo. Ele também garantiu que não vai fazer contratações para agradar imprensa ou torcida.