Jogadores titulares do Fluminense se reapresentam e iniciam pré-temporada

Agora, a agenda do Fluminense inclui treinos pela manhã e à tarde até sábado. Já no domingo, a programação será em um único período.

Apesar de terem retornado de férias, o grupo principal do Fluminense não entrará em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Deste modo, os atletas da categoria de base e alguns jogadores do elenco profissional que foram liberados antes do fim do Brasileirão disputarão o início do Estadual.

A estreia acontece neste domingo, às 19h (de Brasília), diante do Sampaio Corrêa. A partida será realizada no Estádio Moça Bonita, em Bangu.