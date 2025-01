Jogadores do Corinthians trabalham em dois horários e iniciam período de concentração; veja como foi

No segundo dia de treino de 2025, os jogadores do Corinthians trabalharam em dois horários e, logo em seguida, iniciaram o período de concentração no CT Joaquim Grava. A equipe já iniciou a preparação para a estreia do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, no dia 16 de janeiro (quinta-feira).

Pelo período da manhã, os jogadores realizaram um trabalho de força na academia. Em seguida, no gramado, a comissão técnica aplicou o teste Ioiô, uma avaliação que serve para medir a resistência aeróbica dos atletas, e implementou uma atividade de troca de passes.

Já pela tarde, o elenco participou de um exercício de posse de bola organizado por Ramón Díaz e sua comissão. Após o treinamento, os atletas tiveram uma apresentação sobre educação antidopagem para equipes de futebol com os médicos Fernando Solera e Jorge Bitun. A apreapresentação faz parte de um programa desenvolvido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pela FPF (Federação Paulista de Futebol), da qual os dois fazem parte.