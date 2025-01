Filipe Luís e José Boto acompanham treino de elenco misto do Flamengo que iniciará o Carioca

Nesta quarta-feira, o técnico Filipe Luís e o diretor técnico de futebol José Boto acompanharam o treino do elenco que iniciará a disputa do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Com parte do grupo principal em pré-temporada nos Estados Unidos, o Rubro-Negro será representado por atletas da categoria sub-20 e apenas cinco profissionais nas primeiras rodadas do estadual.

O atacante Carlinhos, o meia Lorran, os zagueiros Cleiton e Pablo e o goleiro Dyogo Alves são jogadores do elenco principal que permaneceram no Brasil para a disputa do Carioca.

Tirando Pablo, que estava emprestado ao Botafogo, todos haviam recebido férias de forma antecipada e, desta forma, retornaram mais cedo aos treinos. Já os demais atletas do time profissional se reapresentarão apenas no dia oito de janeiro.