CSA supera Maracanã e conquista vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada da pré-Copa do Nordeste, o CSA recebeu o Maracanã no Estádio Rei Pelé, venceu por 1 a 0 e conquistou a vaga na competição regional.

Na fase anterior, o time alagoano havia passado pelo Barcelona-BA. Agora, o CSA aguarda o sorteio para conhecer seus adversários do grupo na Copa do Nordeste. Do outro lado, o Maracanã, que eliminou o ABC, não conseguiu a vaga para o torneio.

O CSA retorna aos gramados no próximo domingo, diante do CSE, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Alagoano. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Do outro lado, o Maracanã encara o Iguatu pela estreia no Campeonato Cearense. A partida acontece às 17h, no Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante.