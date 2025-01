Com "entrega total" e intensidade, Soteldo agrada Caixinha no Santos

Após passar por empréstimo pelo Grêmio, Yeferson Soteldo está de volta ao Santos. O atacante já treina com o restante do elenco no CT Rei Pelé e tem agradado a comissão técnica de Pedro Caixinha.

O comandante destacou as qualidades do venezuelano e salientou que ele está mostrando bastante entrega nos treinamentos.

"Soteldo tem grande desequilíbrio no um contra um. Temos que ter vantagens para aplicar em campo, ele nos dá vantagem na última zona. Não conhecia a maior parte do grupo, a não ser de enfrentá-los, com exceção do Aderlan. Conhecemos de verdade quando vivemos com as pessoas. Soteldo tem entrega total ao treino, a intensidade necessária, acompanha o processo com a qualidade que tem, somada a essa identidade", disse.