Chapecoense anuncia chegada de Vinícius Balieiro, do Santos, por empréstimo

A Chapecoense anunciou, na noite desta quarta-feira (8), a contratação do volante Vinícius Balieiro, que pertence ao Santos. O atleta de 25 anos assinou vínculo com o time catarinense até o final de 2025.

Formado nas categorias de base do time praiano, Balieiro subiu ao profissional em 2020. O volante permaneceu no Peixe até agosto de 2023, quando foi emprestado ao Ituano. No último ano, o jogador não recebeu oportunidades no Alvinegro. Ao todo, ele soma 71 jogos pelo Santos, com três gols marcados e três assistências distribuídas.

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos tem reformulado o elenco visando a temporada de 2025. O Peixe está ativo no mercado e espera anunciar reforços nos próximos dias.