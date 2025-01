Botafogo vence Votuporanguense e avança à segunda fase em primeiro do grupo na Copinha

Agora, os cariocas esperam seu adversário na segunda fase da Copinha, que sairá do grupo 2, formado por Ponte Preta, IAPE, Cuiabá e Santa Fé. O Botafogo enfrenta o segundo colocado da chave. Do outro lado, o Votuporanguense aguarda pelo líder do grupo.

O gol da vitória do Botafogo aconteceu logo aos três minutos do primeiro tempo, com Lucas Camilo. Ele caminhou com a bola, arriscou de longe e acertou um belo chute no ângulo direito da meta.