Após ter site hackeado, Criciúma anuncia contratação de Pogba

Nesta terça-feira, após ter seu site tomado por hackers, o Criciúma anunciou a contratação do meio-campista Paul Pogba. No texto, os responsáveis pela postagem ainda trataram como "uma das negociações mais surpreendentes do futebol brasileiro".

"Em uma das negociações mais surpreendentes do futebol brasileiro, o Criciúma Esporte Clube tem o prazer de anunciar a contratação do francês Paul Pogba", dizia a nota, que saiu do ar pouco tempo depois.