Acertado com o Bahia, Nestor se despede do São Paulo: 'Orgulho de ser Made in Cotia'

Em tanto tempo, o ambiente de trabalho acaba se tornando também a sua casa. O que era 'só' um sonho vira um grande objetivo, com metas traçadas para cada ano, e você aprende que tem de ser resiliente, persistente e matar um leão por dia para honrar a chance que tem de representar um gigante e transformar seu sonho em realidade. Hoje eu sei que ter sentido o azedo das lágrimas todas as vezes que as coisas não saíram como esperado foi exatamente o que me permitiu saborear e valorizar plenamente cada vitória que veio depois.

E, graças a Deus e ao trabalho meu e de muita gente muito boa no que faz, não foram poucas as vitórias conquistadas nesse tempo! Os títulos e os gols são muito importantes sim, mas não resumem o sentimento puro que aquele garoto que chegou ao CFA Laudo Natel mais de uma década atrás criou pelas três cores que mudaram a sua vida e a da sua família, pelos grandes amigos que fez e pelos dias maravilhosos que viveu com essa camisa.

Chegou o dia de me despedir da minha casa. Com o peito cheio de amor, levo comigo o orgulho de ser Made in Cotia e a satisfação de ter cumprido a promessa que fiz a mim mesmo lá atrás: nós escrevemos história, São Paulo! Juntos, nós conseguimos! Obrigado por tudo, família tricolor."