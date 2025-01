Votuporanguense x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copinha

O Botafogo encerra sua participação na Fase de Grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira. Os alvinegros encaram o Votuporanguense-SP, às 19h (de Brasília), no Estádio Dr. Plínio Marin, pelo Grupo 1.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv.

A partida vale a liderança. As duas equipes, já classificadas, estão com seis pontos.O time paulista está a frente pelos critérios de desempate. Com isso, o Botafogo precisa da vitória para terminar na primeira posição.