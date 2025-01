Copinha: Vasco só empata com Canaã e decide classificação na última rodada

Na última rodada, os cariocas precisam vencer o Nacional para se classificar na Copinha. Se empatar, o Vasco vai depender do resultado da outra partida do grupo. A bola rola nesta sexta-feira (10), novamente no Estádio Nicolau Alayon. No mesmo dia e local, o Canaã duela com o XV de Piracicaba. O jogo começa às 12h45.

