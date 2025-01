Vasco anuncia contratação do goleiro Daniel Fuzato, ex-Palmeiras

Nesta terça-feira, através de uma nota oficial, o Vasco anunciou a contratação do goleiro Daniel Fuzato. O vínculo do atleta ex-Palmeiras com o Cruzmaltino é válido até o final de 2026.

"Fala, torcida vascaína, aqui é o Fuzato. Estou muito feliz de estar ao lado de vocês esse ano, com certeza vamos lutar por grandes coisas!", declarou o jogador de 27 anos.