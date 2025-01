Talles Magno revela saudade do elenco e vê Corinthians com "totais condições" de vencer o Paulistão

A pré-temporada de 2025 começou com tudo no Corinthians. Depois dos testes físicos, na manhã desta terça-feira, o plantel alvinegro realizou a primeira atividade no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. O atacante Talles Magno disse que estava com "saudades" dos companheiros.

"O fim do ano foi bom. Deu tempo de descansar, de aproveitar com a família, de curtir as férias. Agora é só correr atrás e melhorar cada vez mais. Foi gostoso reencontrar todos eles (companheiros). Voltar à essa 'vibe' e à essa estrutura, que eu estava morrendo de saudade", afirmou.

De volta à rotina de treinos, o jogador já mira a estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Talles acredita que o Timão reúne "totais condições" de conquistar o título estadual neste ano.