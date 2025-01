Sob olhares de Ramón, Corinthians vence Rio Branco e se classifica à segunda fase da Copinha

No próximo jogo, Timão e Santo André travam duelo pelo primeiro lugar da chave. O duelo está marcado para as 17h (de Brasília) desta sexta-feira, no Bruno José Daniel.

O Corinthians tem saldo de gols superior e joga pelo empate para avançar na ponta do grupo.

Como foi o jogo?

O Corinthians começou pressionando e abriu o placar cedo. Logo aos 11 minutos, o goleiro do Rio Branco espalmou o cabeceio de Gui Negão, mas Luiz Fernando conferiu o rebote e não perdoou. Ele bateu com a perna esquerda e fez 1 a 0 a favor do Timão.

O time alvinegro até tentou ampliar a vantagem no restante da primeira etapa, mas esbarrou em erros individuais no último terço e não conseguiu ir às redes. Enquanto isso, a equipe sofreu sustos na defesa.

O Timão voltou com tudo do intervalo e anotou o segundo aos cinco minutos do segundo tempo. Caipira arrancou no lado direito e cruzou na medida para Denner, que chutou de primeira com o pé esquerdo e fez um golaço.