Santos contrata novo gerente técnico e coordenador de preparação física

Fabrício Vasconcellos é formado em Educação Física, com pós-graduação em treinamento Esportivo, Mestrado em Ciência da Motricidade e Doutorado em Ciências do Desporto, pela Universidade do Porto. Ele tem experiências em clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Athletico Paranaense e Cruzeiro, além da seleção portuguesa sub-18 em 2022 e 23.

"O desafio é tentar criar relação entre todas as áreas, para permitir aos atletas e comissão técnica o melhor ambiente, a melhor metodologia", comentou o novo contratado.

Túlio, por sua vez, chega para reforçar o trabalho de preparação física e reestruturar o Departamento de Performance. Ele é formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício, Metodologia do Treinamento voltado ao Futebol.

"A ideia é estar muito próximo da comissão técnica, todo dia trocando informações e ajudar a organizar os processos do Clube, dando sequência ao que vem sendo feito", destacou.