Santos consegue liberação de JP Chermont da Seleção sub-20 e terá o lateral no Paulistão

JP Chermont poderia perder até 10 jogos do Campeonato Paulista caso fosse representar a Seleção Brasileira no Sul-Americano.

O lateral direito, portanto, fica à disposição do técnico Pedro Caixinha para este início de temporada. O Santos estreia no Paulistão no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o zagueiro Jair, que também foi convocado, se apresentou na Granja Comary. O Menino da Vila está perto de ser vendido ao Botafogo e pode nem sequer voltar à Vila Belmiro.