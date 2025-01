Patrick de Paula demonstra confiança em volta ao Botafogo

Quando surgiu com a camisa do Palmeiras, Patrick de Paula era considerado uma joia no futebol brasileiro. Ao ser vendido para o Botafogo por 6 milhões de euros, as expectativas continuaram altas, mas o atleta ainda não vingou como esperado, até por ter sofrido uma grave lesão em 2023. Agora, após um período de empréstimo ao Criciúma, o meio-campista volta ao Glorioso e espera corresponder.

"Penso em ajudar o Botafogo a ganhar os títulos novamente, agora é trabalhar, sábado já tem jogo importante do Carioca, a gente precisa estar bem, pronto, mesmo jogando com o pessoal do sub-23. O Botafogo vai ser o time a ser batido. Tenho certeza de que estaremos prontos para mais uma grande temporada", disse o atleta, durante apresentação do novo patrocinador do clube.