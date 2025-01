Novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros e sua comissão conhecem a Arena

O argentino Gustavo Quinteros, novo treinador do Grêmio, conheceu a Arena nesta segunda-feira. Acompanhando de sua comissão e do presidente Alberto Guerra, o técnico pisou pela primeira vez no gramado da casa gremista. Estiveram presentes no encontro o vice de futebol Alexandre Rossato e o CEO Márcio Ramos.

No tour, Gustavo Quinteros foi recepcionado no gabinete presidencial. Depois, a comitiva percorreu a área administrativa, tribuna de honra e, aí sim, descerem até o nível do gramado para conhecer de perto o local onde coordenarão seu trabalho. Já dentro do campo, todos da comissão técnica receberam camisas tricolores personalizadas e posaram para fotos, assim como aproveitaram para ver de perto a área técnica e o banco de reservas. Por fim, adentraram o vestiário para verificar as instalações da equipe.