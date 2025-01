Neymar imagina volta de trio com Messi e Suárez: "Seria incrível"

Vinculado ao Al-Hilal até junho de 2025, Neymar pouco jogou pelo clube e tem futuro indefinido. Questionado sobre a possibilidade de retomar o trio ao lado de Messi e Suárez, dupla que defende o Inter Miami, o brasileiro falou com carinho.

"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suarez seria incrível. Eles são meus amigos. Nós ainda nos falamos. Seria interessante reviver esse trio", afirmou Neymar, que brilhou ao lado dos dois com a camisa do Barcelona.

O brasileiro sublinhou que está satisfeito em seu atual clube, mas deixou espaço para os torcedores sonharem com uma possível retomada do trio MSN. "Estou feliz no Al-Hilal. Estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe? O futebol é uma caixa de surpresas", declarou.