João Fonseca, Thiago Monteiro e Laura Pigossi avançam no Aberto da Austrália

O tênis brasileiro comemorou três resultados positivos na rodada desta terça-feira no qualifying do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada 2025. João Fonseca, Thiago Monteiro e Laura Pigossi venceram e seguem com o sonho de chegar à chave principal do evento.

Em grande fase após dois títulos seguidos, João Fonseca completou o 11º jogo de invencibilidade. Ele superou o argentino Federico Agustin Gomez com tranquilidade em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/0. Na próxima rodada, irá enfrentar Coleman Wong, de Hong Kong.