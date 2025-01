Internacional perde segunda seguida e pode ser eliminado da Copinha nesta rodada

O Internacional amargou sua segunda derrota seguida na Copinha e pode se despedir da competição ainda nesta rodada. O Colorado perdeu por 1 a 0 para o Barra-SC, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, e se complicou no torneio. Lucas Vargas balançou as redes para a equipe catarinense.

Com a derrota, o Internacional permaneceu com nenhum ponto, na quarta e última posição do Grupo 29, e pode se despedir do torneio nesta rodada. O Colorado será eliminado caso Flamengo-SP e América, primeiro e segundo colocados, respectivamente, empatem. Ambas as equipes possuem três pontos. Já o Barra alcançou três unidades, na terceira colocação da chave.

O Internacional retorna aos gramados na próxima sexta-feira, às 11h (de Brasília), contra o Flamengo-SP. No mesmo dia, às 08h45, o Barra encara o América. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada.