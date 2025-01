Fluminense divulga informações sobre a venda de ingressos para o Mundial; veja como comprar

O torneio será disputado entre 14 de junho e 13 de julho deste ano, no Estados Unidos. O Tricolor Carioca integra o Grupo F, junto de Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O Fluminese estreia na competição no dia 17, contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O valor das entradas para os setores destinados ao time carioca custam US$ 116 (setor inferior) e US$ 80 dólares (setor superior), o equivalente a R$ 117,84 e R$ 488,16 na cotação atual, respectivamente.

Veja o valor dos ingressos para o Mundial

17/06/2025 - primeira rodada